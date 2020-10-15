Космонавты нашли утечку воздуха на МКС с помощью пакетика чая

Космонавты обнаружили предполагаемое место утечки воздуха на Международной космической станции с помощью пакетика чая, сообщил российский космонавт Анатолий Иванишин во время переговоров с Землей.

«Мы думаем, мы действительно идентифицировали вероятное место утечки [воздуха за борт МКС]. Мы распределили пакетик чая [в российском модуле «Звезда»] перед закрытием переходной камеры. У нас есть несколько фото и видео направления, в котором полетел пакетик с чаем или куда намеревался полететь, что как раз показывает, в каком направлении дует воздух из возможного места утечки.»

Чайный пакетик направился в сторону аппаратуры широкополосной системы связи, уточняет РИА Новости.

Центр управления полетами предложил космонавтам заклеить возможное место утечки скотчем, «как появится время и будет возможность». Ранее в октябре космонавты уже заклеивали скотчем все сварочные швы на станции, но это не помогло.

Новый экипаж МКС, прибывший 14 октября, собирался доставить на станцию дополнительное оборудование для поиска места утечки, а также модернизированный герметический материал, который позволит ее устранить.

Небольшую утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019 года. За год скорость утечки выросла в пять раз — с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки. В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС, чтобы проверить их герметичность, и по несколько дней оставался в российском сегменте станции. В «Роскосмосе» считают, что утечка не угрожает жизни космонавтов.

Сейчас на МКС находятся шестеро человек: российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты NASA Кэтлин Рубинс и Кристофер Кэссиди.