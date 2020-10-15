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Девушка-боец ММА выложила привлекательное фото в откровенном купальнике

Валери Лореда

Девушка-боец смешанного стиля (ММА) Валери Лореда выложила фото в откровенном купальнике и взволновала фанатов. Снимок доступен в ее Instagram-аккаунте.

На фото американка стоит в розовом купальнике спиной к камере. «Идеальная!», «Горячая девушка», «Выглядишь лучше всех в ММА», — написали пользователи сети в комментариях.

10 августа Лореда также опубликовала откровенный снимок в социальных сетях. В тот раз спортсменка поприветствовала фанатов в Майами.

Лореда — обладательница черного пояса по тхэквондо. Она начала выступать по правилам MMA в 2018 году. На ее счету три победы в трех поединках под эгидой Bellator.

15 октября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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