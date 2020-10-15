Бритни Спирс одержала небольшую победу над отцом и своими деньгами

Вот уже 12 лет опекуном известной певицы Бритни Спирс является ее отец Джейми. Без его согласия звезда не может распоряжаться своими финансами и принимать некоторые личные решения — например, выходить замуж. Такое положение вещей Бритни, понятное дело, не устраивает, поэтому она борется за свою свободу в суде. И небольшую победу в этой битве она уже одержала.

На этой неделе суд удовлетворил ее петицию по расширению ее юридической команды. Самой звезды на заседании не было — ее интересы представляли мать Линн и адвокат Сэмюэль Ингэм.

На прошлой неделе отец Спирс подал документы в суд, утверждая, что петиция является ненужной тратой: это будет стоить его дочери слишком дорого. По словам адвоката Бритни, ее отец хочет доминировать во всем процессе, включая выбор доверенного лица.

Единственный способ гарантировать, что голос Бритни будет услышан, — это предоставить ей квалифицированного адвоката, чтобы она могла играть на равных с Джеймсом,

— отметил он.

Джейми и Бритни Спирс

Юридическая команда Бритни настаивает на том, что ее желания и потребности отличаются от «видения Джейми будущего дочери, в котором она возобновит выступления и полностью оставит управление своим имуществом ему, как это было раньше».

Адвокат также добавил, что нынешнее состояние Спирс — это состояние пациента, находящегося в коме. Он уточнил, что, хотя она не находится буквально в коме, она не может в настоящее время согласовывать юридические договоренности.

Сама звезда заявляла, что хочет максимально открытого суда, в то время как ее отец настаивает на том, чтобы все проходило за закрытыми дверями.

Сейчас временным опекуном Бритни является личная помощница ее отца Джоди Монтгомери — из-за проблем со здоровьем Джейми был вынужден временно передать ей права. Действиями своей помощницы отец звезды недоволен — он считает, что Джоди дает его дочери слишком много свободы. А вот Бритни ее новый опекун нравится, и артистка была бы не против, если бы Монтгомери навсегда сменила в этой должности ее отца.