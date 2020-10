Билли Айлиш резко ответила поклонникам, которым не понравилась ее «толстая фигура»

18-летняя Билли Айлиш нанесла ответный удар бодишеймерам, которые в начале этой недели раскритиковали ее фотографии в непривычной одежде. В сети появились снимки певицы, сделанные в Лос-Анджелесе. На них звезда запечатлена на улице в обтягивающей бежевой майке и шортах — образ сильно отличался от ее модного гардероба, в основном состоящего из вещей oversize.

Пользователи сети принялись обсуждать фигуру Айлиш, а звезда в ответ перепостила видео блогера с никнеймом Chizi Duru. В нем девушка просит начать «нормально воспринимать фигуры обычных женщин».

Не у всех за спиной «бампер», хорошо? Иметь живот — это норма. Да, грудь обвисает, особенно после кормления. В инстаграме все ненастоящее,

— говорит в ролике блогер.

Chizi Duru

После этого Айлиш разместила на своей странице снимок, где она запечатлена в открытом топе. Пост набрал около 10 миллионов лайков.

Билли Айлиш

Это не первый раз, когда исполнительница сталкивается с бодишеймингом. По ее признанию, даже бывший возлюбленный критиковал ее фигуру.

Я не хочу, чтобы мир знал обо мне все. Поэтому я ношу большую мешковатую одежду. Ни у кого нет определенного мнения, потому что они не видели, что скрыто, понимаете? Никто не может сказать: «О, она стройная, толстая, у нее плоская задница или у нее толстая задница. Никто не может сказать ничего из этого, потому что они не знают,

— так в декабре 2019 года Билли объяснила желание скрывать свое тело.

Впервые она показала тело в видеоклипе во время мирового турне Where Do We Go в марте. На кадрах девушка снимала одежду под музыку и в итоге оставалась в одном белье.