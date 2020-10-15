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Билл Гейтс предупредил о более тяжелой эпидемии коронавируса

Билл Гейтс

Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил, что ситуация с коронавирусом текущей осенью окажется еще хуже, чем была раньше. Об этом сообщает Fox Business.

«Осень будет хуже, чем лето», — заявил он. По словам Гейтса, показатели заболеваемости растут уже сейчас, а с наступлением холодов люди начнут проводить больше времени в закрытых помещениях, что приведет к росту числа заражений.

Кроме того, основатель Microsoft отметил, что до создания вакцины у людей есть только один способ бороться с вирусом, и это их собственное поведение. «К сожалению, у нас накопилась серьезная усталость, много негатива по этому поводу. Соблюдение масочного режима в США на самом деле довольно плохое», — добавил он.

Он также заявлял, что пандемия коронавируса закончится в лучшем случае в 2022 году.

15 октября, 2020 | Tags: | Category: Мир, Новости, США ﻿
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