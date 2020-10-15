Байдену пожертвовали рекордную сумму на предвыборную кампанию

Кандидат от Демократической партии на президентских выборах США Джо Байден собрал рекордную сумму на предвыборную кампанию. Об этом он написал в своем Twitter.

Демократ рассказал, что в сентябре ему пожертвовали 383 миллиона долларов. Поблагодарив своих избирателей, Байден добавил, что ему предстоит еще много работы.

Агентство Bloomberg отмечает, что эта сумма — рекорд для кандидата за время предвыборной кампании. Так, в августе он собрал примерно 365 миллионов долларов пожертвованиями. В распоряжении избирательного штаба Байдена сейчас около 432 миллионов долларов, всего ему пожертвовали примерно 5,5 миллионов человек.