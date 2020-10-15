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Азербайджан атаковал баллистические ракеты Армении, которыми обстреливали пригороды Баку

Предполагаемые армянские ракетные установки на армянской же территории, по которым был нанесен удар ночью 14 октябряАзербайджан атаковал баллистические ракеты Армении, которыми обстреливали пригороды Баку.

Министерство обороны Азербайджана в ночь на среду объявило, что в час ночи по местному времени азербайджанские военные нанесли удар по дальнобойным ракетным установкам «Эльбрус», которые будто бы готовились нанести удар по азербайджанским городам с территории Армении.

Позже минобороны Азербайджана опубликовало видео, в котором, как утверждается, запечатлен момент выхода трех ракетных установок на боевую позицию. Момента удара по ним на видео нет.

15 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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