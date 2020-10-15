Космонавты нашли утечку воздуха на МКС с помощью пакетика чая Шэрон Стоун рассказала, что снялась обнаженной, чтобы получить роль в «Основном инстинкте» (фото) » Азербайджан атаковал баллистические ракеты Армении, которыми обстреливали пригороды Баку Азербайджан атаковал баллистические ракеты Армении, которыми обстреливали пригороды Баку. Министерство обороны Азербайджана в ночь на среду объявило, что в час ночи по местному времени азербайджанские военные нанесли удар по дальнобойным ракетным установкам «Эльбрус», которые будто бы готовились нанести удар по азербайджанским городам с территории Армении. Позже минобороны Азербайджана опубликовало видео, в котором, как утверждается, запечатлен момент выхода трех ракетных установок на боевую позицию. Момента удара по ним на видео нет.

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