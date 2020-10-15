Акулы-людоеды стали убивать людей без причины — ученые

Шесть австралийцев погибли в 2020 году в результате неспровоцированных нападений больших белых акул, также известных как акулы-людоеды. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Показатель нынешнего года — самый высокий с 1934-го. Обычно за год от беспричинных нападений акул-людоедов в Австралии умирает один человек.

Доктор Блейк Чапмэн (Blake Chapman), кандидат наук по специальности нейробиология акул, полагает, что поведение этих хищников можно объяснить погодным явлением Ла-Нинья — аномальным понижением температуры воды в тонком слое поверхности Тихого океана в восточной и центральной части его тропического пояса. Поскольку акулы, как и их добыча вроде лосося, предпочитают более прохладную воду, они чаще приближаются к берегам Австралии.

Всего в этом году акулы-людоеды без причины напали на 17 человек у берегов Австралии. Шесть жертв хищных рыб погибли, семь получили ранения. За весь 2018 год произошло 18 беспричинных нападений акул на людей.

Специалисты советуют австралийцам не плавать в одиночестве и купаться только на пляжах, оснащенных защитой от акул.