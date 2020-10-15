Акулы-людоеды стали убивать людей без причины — ученые

Шесть австралийцев погибли в 2020 году в результате неспровоцированных нападений больших белых акул, также известных как акулы-людоеды. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Показатель нынешнего года — самый высокий с 1934-го. Обычно за год от беспричинных нападений акул-людоедов в Австралии умирает один человек.
Всего в этом году акулы-людоеды без причины напали на 17 человек у берегов Австралии. Шесть жертв хищных рыб погибли, семь получили ранения. За весь 2018 год произошло 18 беспричинных нападений акул на людей.
Специалисты советуют австралийцам не плавать в одиночестве и купаться только на пляжах, оснащенных защитой от акул.
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