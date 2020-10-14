Второй пилотируемый полет космолета Crew Dragon отложили до ноября

NASA отложило на ноябрь второй пилотируемый полет частного космического корабля Crew Dragon, который должен доставить на МКС новый экипаж. Это связано с необходимостью дополнительных проверок из-за необычного поведения двигателей первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 во время недавней попытки запуска спутника GPS III, сообщается на сайте NASA.

SpaceX занималась разработкой многоразового частного космического корабля Crew Dragon с середины 2000-х годов, а в 2014 году выиграла конкурс в рамках Commercial Crew Program и заключила контракт с NASA на отправку космонавтов к МКС. Корабль способен перевозить четырех человек и обеспечивать им условия для существования в течение недели, а также проводить на МКС более 200 дней. Первый беспилотный запуск Crew Dragon состоялся в 2019 году, корабль успешно достиг МКС и вернулся, а 30 мая 2020 года Crew Dragon впервые соверешил пилотируемый полет — на МКС отправились астронавты Даглас Хёрли (Douglas Hurley) и Боб Бенкен (Bob Behnken). В августе корабль вернул астронавтов на Землю.

Миссия Crew-1 станет вторым пилотируемым полетом Crew Dragon и первым регулярным рейсом до МКС. Корабль должен доставить на станцию четырех новых членов экипажа: американцы Майк Хопкинс (Mike Hopkins), Виктор Гловер (Victor Glover) и Шеннон Уокер (Shannon Walker), а также Соичи Ногучи (Soichi Noguchi) из Японии, которые проработают на МКС полгода. В конце сентября 2020 года экипаж выбрал для корабля имя Resilience («Стойкость»).

10 октября 2020 года NASA объявило о переносе запуска Resilience на начало-середину ноября, это связано с необходимостью анализа нестандартного поведения турбонасосного агрегата двигателя первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 во время попытки запуска спутника GPS III, состоявшейся в начале октября.

Эта задержка не повлияет на другие пуски к МКС. И другие запуски Falcon 9, и предстоящий запуск корабля «Союз МС-17» пройдут по графику.