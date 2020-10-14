Возможным осложнением коронавируса назвали смертельную гангрену

Неожиданное и пугающее открытие сделали медики из Сингапура, когда с такой проблемой столкнулся один из пациентов.

Зараженный коронавирусом мужчина был подключен к аппарату ИВЛ и находился несколько дней в коме, несмотря на молодой возраст — 39 лет. Пациента вернули к жизни, однако у него начались сильные боли в ноге. Позже на трех пальцах начала возникать гангрена — из-за сгустка крови в аорте. Только экстренная операция помогла мужчине сохранить ногу и способность ходить.

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Глава отдела общей хирургии больницы Тан Ток Сен профессор Гленн Тан заявил, что тромб в аорте развивается очень редко, но такой риск есть для тяжелобольных пациентов с COVID-19. Такие тромбы могут также привести к инсультам, сердечным приступам и другим опасным осложнениям.