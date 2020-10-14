Восемь стран заявили, что готовы осваивать Луну

Новый договор открывает доступ Австралии, Канаде, Италии, Японии, Люксембургу, Объединенным Арабским Эмиратам, Великобритании и США к участию в программе НАСА Artemis. Напомним, что в рамках программы агентство планирует возвращение людей на Луну к 2024 году.

Artemis будет самой широкой и самой разнообразной международной программой исследования космоса человеком в истории, а Соглашения Artemis — средством создания этой уникальной глобальной коалиции. Сегодняшним соглашением мы объединяемся с нашими партнерами для исследования Луны и устанавливаем жизненно важные принципы, которые создадут безопасное, мирное и процветающее будущее в космосе для всего человечества. Джим Бриденстайн, администратор НАСА

Хотя НАСА возглавляет программу Artemis, агентство подчеркнуло необходимость международного партнерства для создания устойчивого присутствия на Луне. Это ключевой момент в преддверии возможной миссии человека на Марс.

НАСА надеется, например, выкопать лед на южном полюсе Луны, чтобы обеспечить как питьевую воду, так и с помощью разделения молекул на части сделать ракетное топливо для дальнейшего космического путешествия.

Агентство также планирует создать орбитальную космическую станцию ​​под названием Gateway.

В НАСА заявили, что Соглашения Artemis укрепляют и реализуют Договор по космосу 1967 года и в целом разделены на 10 принципов.

Подписавшие стороны обязуются, например, придерживаться мирных исследований, создавать аппаратные системы, которыми может управлять каждая страна-участница, и регистрировать свои космические объекты. Вся работа должна быть прозрачной.

Другие принципы включают договор о том, что страны будут оказывать друг другу помощь в случае чрезвычайной ситуации, предавать гласности свои научные данные, сохранять наследие космического пространства и планировать безопасное удаление космического мусора.

Объявление было сделано на следующий день после того, как Дмитрий Рогозин, глава российского космического агентства Роскосмос, заявил, что Москва вряд ли будет участвовать в космической станции Gateway, что знаменует собой возможный конец типа тесного сотрудничества, наблюдавшегося в течение двух десятилетий на Международной космической станции (МКС).

Соглашения Artemis также исключают Китай, растущего космического соперника Соединенных Штатов. У КНР есть своя активная лунная программа с собственным международным сотрудничеством. В прошлом месяце китайско-немецкая команда опубликовала ежедневные измерения радиации на поверхности Луны, зарегистрированные спускаемым аппаратом Chang’E 4 в 2019 году. Они пришли к выводу, что уровень радиации ограничивает астронавтов двумя или тремя месяцами пребывания на Луне. Это жизненно важная информация, которую американские миссии «Аполлон» не собрали в 1960-х и 1970-х годах.