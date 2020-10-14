В Севастополе кончается вода

Власти Севастополя ввели режим повышенной готовности из-за сокращения запасов воды. Такое решение было принято по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

По данным властей, сейчас запасы Чернореченского водохранилища, вода которого снабжает город, составляют 16,8 млн куб. м воды, 7 млн куб. м из которых — это «неприкосновенный запас», ниже которого опускаться нельзя.

В пресс-службе отметили, что воды в городе хватит на 81 день, если учитывать, что до конца года не ожидается серьезных осадков.