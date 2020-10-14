В крови покончившего с собой внука Элвиса Пресли нашли алкоголь и наркотики

В крови покончившего с собой внука Элвиса Пресли Бенджамина Кио были найдены алкоголь и наркотические вещества. Об этом пишет The Sun в среду, 14 октября.

Отмечается, что перед суицидом Кио употреблял кокаин. Также стало известно, что за несколько месяцев до смерти он уже пытался совершить самоубийство. Погибший длительное время боролся с депрессией и злоупотреблял алкоголем.

За минуты до смерти Кио поссорился со своей девушкой. После ссоры он отправился в туалет, где совершил суицид.

Внук Пресли покончил с собой в июле. Его тело нашли в его квартире в городе Калабасас, штат Калифорния. Рядом с телом было обнаружено огнестрельное оружие. Кио было 27 лет.