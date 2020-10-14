В Киргизии со второй попытки утвердили новое правительство

Парламент Киргизии в среду повторно рассмотрел состав кабмина после того, как президент страны вернул постановление от 10 октября из-за отсутствия кворума.

На этот раз решение было принято единогласно — утверждено правительство во главе с премьером Садыром Жапаровым и его программа.

Теперь, даже если указ о назначении нового премьера не подпишет президент Сооронбай Жээнбеков, он автоматически вступит в должность через три дня.

Спикер парламента уже поздравил Жапарова с назначением и пожелал успехов в работе.

Напомним, 10 октября Сооронбай Жээнбеков усомнился в законности выборов депутатами парламента нового премьер-министра. По словам президента, главу правительства утвердили «незаконным решением».

До массовых протестов, которые начались в Киргизии 5 октября из-за итогов выборов в парламент, правительство возглавлял Куратбек Боронов. 9 октября президент отправил его в отставку.