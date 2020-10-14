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Тайра Бэнкс заговорила о продолжении фильма «Бар «Гадкий койот»

Тайра Бэнкс заговорила о продолжении фильма "Бар "Гадкий койот"

Модель и актриса Тайра Бэнкc рассказала в эфире шоу Келли Кларксон о возможном продолжении проекта.

«Сегодня я должна была участвовать в звонке по поводу возвращения команды «Гадкого койота» для съемок сиквела. Да, мы обсуждаем попытки сделать продолжение фильма или сериал», — заявила она.

Фильм вышел в 2000 году и рассказывал историю девушки, которая переезжает из Нью-Джерси в Нью-Йорк, чтобы начать карьеру поэтессы-песенницы. Она устраивается работать в бар «Гадкий Койот», где не только находит подруг, но и побеждает страх сцены.

14 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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