Тайра Бэнкс заговорила о продолжении фильма «Бар «Гадкий койот»

Модель и актриса Тайра Бэнкc рассказала в эфире шоу Келли Кларксон о возможном продолжении проекта.

«Сегодня я должна была участвовать в звонке по поводу возвращения команды «Гадкого койота» для съемок сиквела. Да, мы обсуждаем попытки сделать продолжение фильма или сериал», — заявила она.

Фильм вышел в 2000 году и рассказывал историю девушки, которая переезжает из Нью-Джерси в Нью-Йорк, чтобы начать карьеру поэтессы-песенницы. Она устраивается работать в бар «Гадкий Койот», где не только находит подруг, но и побеждает страх сцены.