Шарлиз Терон восхитила своей красотой на раннем детском фото

Известная голливудская актриса Шарлиз Терон показала, который выглядела в детстве.

Так, 45-летняя звезда в честь Международного дня девочек приняла участие в флешмобе, условием которого является публикация детского снимке и сообщение о том, совпали ли тогдашние планы на будущее с нынешней ситуацией.

Актриса на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором показала себя маленькой. На фотографии светловолосая Терон с голубыми глазами, улыбаясь, позировала в черной футболке без рукавов.

Я должна была стать финансово независимой. Я выбрала финансовую независимость — сообщила актриса.

Поклонники были в восторге от красоты маленькой звезды на архивном снимке.