Райан Рейнольдс поздравил Хью Джекмана в честь его 52-летия и признался в любви

На 52-день рождения актера Хью Джекмана Райан Рейнольдс весело говорит ему: «Я люблю тебя!» в своей истории в Instagram. Хью Джекман в понедельник отметил своё 52-летие!

Райан Рейнольдс продолжает свою веселую «вражду» с Хью Джекманом.

Актер, сыгравший в комедийном боевике «Дэдпул» и «Дэдпул-2» пожелал Хью Джекману: «С Днем Рождения!» в видео, которым он поделился в своей истории в Instagram в понедельник. Актеру, сыгравшему в научно-фантастическом боевике «Люди Икс» («X-Men») исполнилось 52 года.

«Привет, Хью! Просто хотел поздравить тебя с днем рождения и сказать, что люблю тебя», — сказал Райан Рейнольдс. «Я здесь, в Атланте, поэтому хотел бы отпраздновать вместе с вами».

Он продолжил: «Вы можете заметить, что сегодня в доме немного тихо, это потому, что я прилетел сюда Хью, без детей, собак, ваших друзей и мебели, чтобы отпраздновать ваш день рождения со мной в это время. И мы скучаем по тебе».

Рейнольдс закончил видео озорной улыбкой. Джекман поделился видео в своих собственных историях в Instagram, и, хотя он не ответил напрямую Рейнольдсу, ему действительно понравился кусок праздничного торта в видео, которым он поделился в своем аккаунте, назвав его «кусочком рая».

«?», — написал Хью Джекман в подписи.

Рейнольдс недавно троллил Джекмана в апреле 2020-го года на 24-ю годовщину свадьбы актера с его женой Дебборой-Ли Фернесс.

Джекман поделился своим воспоминанием о себе и своей жене, нежно написав в подписи: «Эти 24 года были лучшими в моей жизни! И, насколько, я вижу, мы продолжаем становиться лучше. Я люблю тебя, Дебс всеми фибрами моей души. С юбилеем. №24».

Рейнольдс использовал юбилейный пост как возможность троллить Джекмана. «Держись, Деб», — поддразнил Рейнольдс в разделе комментариев, впервые зафиксированных в комментариях знаменитостей.