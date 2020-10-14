Представлен самый дорогой iPhone в линейке Apple (фото)

Топовые аппараты серии отличаются от базовых наличием увеличенного дисплея, тройной камеры и большим набором оперативной памяти. Модель iPhone 12 Pro получила 6,1-дюймовый экран, iPhone 12 Pro Max получила 6,7-дюймовый OLED-экран. Размеры остались такими же, как у прошлогодних моделей, за счет уменьшения рамок. Это самые дорогие смартфоны Apple в новой линейке.

Смартфон получил технологию MagSafe для крепления аксессуаров к задней стенке смартфона с помощью магнитов. Так, к iPhone 12 Pro можно прикрепить беспроводную зарядку, карман для чехла и другие аксессуары. Также Apple выпустит специальную беспроводную зарядку для смартфона и часов. На задней поверхности девайса — блок из трех камер, вспышки и LiDAR. Устройство выйдет в четырех цветах — стальной, черный, золотой и синий.

Старт продаж iPhone 12 Pro запланирован на 23 октября с ценой в тысячу долларов. iPhone 12 Pro Max поступит в продажу 13 ноября по цене 1100 долларов.