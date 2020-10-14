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Население Германии сократилось впервые за 10 лет

Население Германии впервые за 10 лет сократилось, сообщает Manager Magazine.

По последним подсчетам, в стране живет примерно 83,1 миллиона человек — на приблизительно 40 тысяч меньше, чем полгода назад. Причиной сокращения на одну двадцатую долю процента видят в пандемии коронавируса SARS-CoV-2. В первую очередь на численность немцев повлияло закрытие границ: начиная с марта, в страну въезжало значительно меньше людей, чем в прошлые годы: 17 тысяч против более 167 тысяч за тот же период в 2019 году.

Как отмечает издание, власти Германии способствуют приезду в страну работоспособных иностранцев, так как который год в ФРГ умирает больше людей, чем рождается. Чтобы обеспечивать многочисленных пенсионеров, требуется больше молодых людей.

14 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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