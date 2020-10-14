Меган Маркл объяснила свое длительное отсутствие в социальных сетях

До знакомства с принцем Гарри Меган Маркл была довольно активной пользовательницей социальных сетей: у бывшей актрисы была страница в инстаграме и твиттере и даже личный блог. Однако, став членом королевской семьи, все аккаунты она удалила, как того требовал протокол. Сейчас, после того как они с принцем Гарри сложили с себя королевские полномочия, возвращаться в виртуальный мир она не торопится. В этом она призналась в видеоинтервью изданию Fortune.

Я очень давно не была в социальных сетях для собственного спокойствия. У меня был личный аккаунт много лет назад, который я удалила. А затем у нас был рабочий профиль в Великобритании, которым управляли не мы: это была целая команда,

— сказала 39-летняя герцогиня.

Меган также заявила, что уйти из соцсетей было ее личным выбором, и сейчас она не следит за тем, что там происходит.

Это был мой личный выбор — не иметь аккаунта в соцсетях, поэтому я не знаю, что там происходит, и это во многих отношениях полезно для меня. Я беспокоюсь за людей, которые стали одержимы этим. Это стало частью повседневной культуры для многих людей, это такая же зависимость, как и многие другие,

— сказала она.

Эмма Хинчлайф и Меган Маркл

Меган также отметила, что материнство сделало ее смелее.

Вы начинаете беспокоиться о мире, который достанется детям. И если вы сами и готовы что-то терпеть, то не хотите, чтобы ваши дети были из-за этого в уязвимом положении. Каждый день я думаю, как я могу сделать этот мир лучше для Арчи. Это наши с мужем общие взгляды,

— сказала она и добавила, что старается при этом не подвергать семью риску.

Я стараюсь быть очень прозрачной в том, что говорю, не спорить, а вместо этого говорить о вещах, которые кажутся однозначными, например, о праве голоса. Я не смогла бы гордиться собой как мама, если бы знала, что не вношу свой вклад в то, чтобы сделать мир лучше,

— заключила она.

Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи