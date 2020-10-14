«Матрица 4» обещает техническую революцию в кино

Трилогия «Матрица» стала настоящим феноменом киноиндустрии, причем это произошло не только из-за захватывающего научно-фантастического сюжета, но и благодаря новаторской технике съемки.

Первый фильм франшизы вышел в 1999 году, и тогда происходящее на экране казалось настоящим волшебством, ведь было почти невозможно представить, каким образом Киану Ривзу и его коллегам удается делать всякие удивительные вещи.

Но, похоже, фанатам «Матрицы» вновь предстоит удивиться. В преддверии выхода нового фильма франшизы Джессика Хенвик пообещала, что и в этот раз режиссер Лана Вачовски осталась верна своему новаторскому стилю. В интервью порталу Comic Book актриса призналась, что до сих пор происходящее на съемочной площадке кажется ей нереальным.

Знаете, такие моменты вроде «ущипните меня — мне это снится»,

— уточнила Хенвик.

Она заявила, что Вачовски принимает много неожиданных решений на техническом уровне и это помогает изнутри взглянуть на то, как создавался оригинальный стиль культовых фильмов. Также Джессика высказала предположение, что режиссер «опять изменит киноиндустрию», ведь во время съемок она использует невиданные приспособления.

Какие-то невероятные обвесы для камер. А больше я ничего сказать не могу,

— спохватилась актриса.

И хоть Хенвик сказала не так много, это все равно подогрело интерес фанатов, которые с нетерпением ждут новой встречи с Нео. Премьера «Матрицы 4» намечена на 22 декабря 2022 года.