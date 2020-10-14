Мария Шарапова вошла в рейтинг богатейших женщин США, которые заработали свое состояние сами

Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в список богатейших женщин США, которые самостоятельно заработали свои состояние.

Список составила американская версия журнала Forbes. В нем 97 мест, некоторые из них делят сразу несколько человек.

Шарапова попала в рейтинг впервые. Она на 87-м месте, ее состояние оценивается в 200 миллионов долларов. Журнал отмечает, что Шарапова заработала 39 миллионов долларов в качестве призовых на теннисных турнирах. Остальные деньги она получила за счет рекламных контрактов и участия в бизнесе. Шарапова, в частности, владеет брендом сладостей Sugarpova.

В рейтинге указано, что Шарапова живет в Калифорнии. Она переехала в США с семьей в 1995 году.

Первое место в рейтинге заняла Диана Хендрикс, соосновательница производителя кровельных материалов ABC Supply (состояние 8 миллиардов долларов). На втором месте — Джуди Фолкнер, основавшая компанию по разработке программного обеспечения для медицинских организаций Epic Systems (5,5 миллиарда долларов). На третьей строчке оказалась Мег Уитмен, которая была гендиректором eBay и Hewlett-Packard (5 миллиардов долларов).

Также в рейтинг попали телеведущая Опра Уинфри (2,6 миллиарда долларов), модель Кайли Дженнер (700 миллионов долларов), певицы Мадонна (550 миллионов долларов), Селин Дион (455 миллионов долларов) и Бейонсе (420 миллионов долларов).