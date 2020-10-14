Легендарную игру Doom запустили на калькуляторе с батарейкой из 700 картофелин

Американец запустил Doom на калькуляторе, который работал на электричестве из картофелин. Для того, чтобы получить напряжение 4,5 вольт и силу тока в десятки миллиампер, потребовалось собрать батарею из более чем 700 кусков картофеля. Видео эксперимента опубликовано на YouTube.

Энтузиасты уже много лет запускают оригинальный Doom 1993 года на не предназначенных для этого устройствах. Дело в том, что электроника развивается такими темпами, что даже в электронные сигареты устанавливают микрокомпьютер, возможности которого сопоставимы компьютерами начала девяностых и которые позволяют играть. Doom уже запускали на отдельной клавише клавиатуры, на Porshe 911 и даже на тесте на беременность.

Между тем, необычным может быть не только компьютер, но и источник энергии. Первая в мире батарейка производила электричество за счет контакта цинка с кислотой. Источник кислоты не важен, и потому ток можно получать из фруктов, овощей или даже из кислой почвы.

Автор YouTube-канала Equalo из Соединенных штатов запустил Doom на калькуляторе, в котором вместо стандартных батареек был установлен картофельный элемент питания. Картофель, хоть и не кажется кислым на вкус, содержит целый набор кислот, включая лимонную, яблочную и фосфорную. Энтузиаст воткнул цинковый гвоздь и медную монету в картофелину, что дало напряжение около 0,9 вольт и силу тока один миллиампер.

Чтобы запустить микрокалькулятор Raspberry Pi Zero, на который экспериментатор предварительно портировал Doom, требуется 4,5 вольт и 100-120 миллиампер. Поэтому, множество картофелин пришлось объединить в батарею: 8 штук в глубину и около 90 в ширину, итого более 750 кусков картофеля. Такая батарея дала только 90 миллиампер, чего оказалось недостаточно для загрузки калькулятора. Картофель начинал постепенно разлагаться, и дополнительно расширять массив не было времени. Вместо этого, энтузиаст решил сменить устройство, и установил Doom на Ti-84 Graphing Calculator, который требовал для работы всего 30 миллиампер. В отличие от изначального варианта, этот калькулятор нельзя подключить к телевизору для удобства, и потому играть пришлось на встроенном монохромном микродисплее.