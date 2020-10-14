Кристоф Вальц и Анджелина Джоли сыграют мужа и жену

Актеры примут участие в проекте под названием «Каждая сыгранная нота» (Every Note Played), сообщает Variety.

Речь о драме, поставленной по одноименной книге Лизы Дженовы. Вальц сыграет пианиста, страдающего от склероза и неспособного заботиться о себе самостоятельно. На помощь приходит бывшая жена (Джоли), и их отношения переживают ренессанс.

Отметим, что Лиза Дженова также известна по роману «Все еще Элис», который был экранизирован в 2014 году. Джулианна Мур сыграла профессора лингвистики, у которой обнаруживается Альцгеймер. Роль принесла актрисе «Оскар».

Режиссером «Каждой сыгранной ноты» выступит Майкл Сакси, известный по мелодраме «Клятва», где героиня Рэйчел МакАдамс после аварии теряет память, а ее муж в исполнении Ченнинга Татума пытается влюбить в себя супругу заново.