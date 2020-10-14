Китай покажет рост экономики не смотря на коронавирус

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел с повышением прогноз роста экономики КНР до 1,9% по итогам текущего года и до 8,2% в 2021 году.

Таким образом, Китай остается единственной из крупнейших экономик, которая, по мнению МВФ, вырастет в 2020 году, сообщает ПРАЙМ.

По сравнению с июньским прогнозом рост на 2020 год предполагается на 0,9 процентного пункта выше, в 2021 году — без изменений.

В целом, Международный валютный фонд улучшил свой июньский прогноз по мировому ВВП — как ожидается, он упадет на 4,4% в текущем году, но восстановится и вырастет на 5,2% в следующем году, отмечает ТАСС.

Прогноз-2020 по мировому ВВП улучшен на 0,8 процентных пункта, а на 2021 год — ухудшен на 0,2 процентного пункта.

В докладе фонда указывается, что находящаяся в «глубокой рецессии» мировая экономика «начинает выбираться из тех глубин, куда она скатилась» в апреле. Однако в условиях «продолжающегося распространения COVID-19 многие страны», подчеркивает МВФ, не только приостановили процесс отмены сдерживающих распространение коронавируса экономических мер, но и возобновляют их «для защиты уязвимых категорий населения». Как отмечают в фонде, «долгий возврат мировой экономики к уровням активности, существовавшим до пандемии, по-прежнему склонен к спадам».