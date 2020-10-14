Израильские бойцы -«невидимки» провели дерзкую операцию на территории Сирии

Израиль провел рейд на территорию Сирии и уничтожил позиции армии Башара Асада в демилитаризованной зоне. Операция состоялась неделю назад, вчера информацию об этом разрешили к публикации.

Поводом к проведению операции стали действия армии Башара Асада, нарушившей соглашение о прекращении огня и обустроившей огневые позиции в демилитаризованной зоне на Голанских высотах. Операцию провели ночью. В ней приняли участие мотострелки и бойцы подразделения специального назначения инженерных войск Армии обороны Израиля.



Они незаметно для противника пересекли границу, приблизились к огневым позициям и уничтожили их. О потерях со стороны Армии обороны Израиля не сообщается.

В официальных сирийских СМИ нет сообщений об инциденте.

Комментируя операцию, офицеры Армии обороны Израиля отметили, что армия Башара Асада координирует действия с террористами «Хизбаллы». Израиль не может не реагировать на это, потому что не желает превращения северной границы в форпост для совершения враждебных еврейскому государству действий.

Эксперты расценили дерзкую операцию Армии обороны Израиля как недвусмысленное предупреждение Дамаску о недопустимости использования демилитаризованной зоны в военных целях.

https://www.9tv.co.il/item/19189