Главнокомандующий украинского флота начал саботировать постройку британских катеров

По данным, после того, как президент подписал в Лондоне знаменитый меморандум, командующий ВМСУ Алексей Неижпапа провел совещание в Николаеве с руководителями и менеджерами судоремонтных предприятий региона, где весьма нелестно отозвался о характеристиках предложенных британцами катеров, назвав их «классными яхтами».

Основные тезисы контр-адмирала были таковы: «Английский вариант ракетного катера нас не устраивает, это — классная яхта, не более. Задачу этот ракетный катер не выполняет, поэтому, если взять его за основу, то надо доработать».

Заявление Неижпапы вызвало бурю эмоций в среде военных и корабелов. Большинство опрошенных нами экспертов считает, что командующий неправ, ведь, во-первых, окончательный вариант катера еще не согласован, а во-вторых, ничего подобного отечественная судостроительная промышленность давно уже не производила — в основном все ограничивается красивыми картинками на презентациях. При этом адмирал пытается сформировать мнение, преподнося его как единственно правильное.

Источники говорят, что Алексей Неижпапа всего лишь ретранслирует позицию своего непосредственного руководителя, главнокомандующего генерала Руслана Хомчака, который накануне встречи в Николаеве проводил селекторное совещание с командующими видов и родов Вооруженных сил и тоже выразил сомнение в характеристиках британских катеров.

Есть версия, что командование Вооруженных сил лоббирует интересы Николаевского исследовательско-проектного центра кораблестроения (ДПЦК) — единственной на сегодня государственной организации, занимающейся разработкой проектов военных кораблей.

Однако надо понимать, что реальных успехов у этого предприятия немного. Единственный за тридцать лет проект, доведенный до воплощения в металле, – речной, по сути, катер проекта 58155 «Гюрза-М», построенный в количестве восьми экземпляров, но имеющий кучу недостатков, включая завышенную цену.

Десантно-штурмовые «Кентавры», созданные на его основе, уже почти два года проходят заводские испытания и до сих пор не приняты в состав ВМСУ, так что говорить об их реальных боевых качествах пока рано. Ничего больше ДПЦК пока предложить не может. Все остальные проекты, повторимся, остаются на бумаге, и их реализация в ближайшее время выглядит сомнительной.

Ранее мы сообщали, что николаевское КБ, поддержанное рядом высокопоставленных военных руководителей, настаивает на строительстве вместо британских «яхт» катеров типа «Гроза». Это детище 1990-х годов — слегка модернизированный вариант советского проекта 1241 «Молния». К последнему относился катер ВМСУ «Приднепровье», который захватили россияне в Крыму.

Многие специалисты считают, что «Молния» давно исчерпала свой потенциал и смысла в ее модернизации нет. У ДПЦК и командовании Военно-морских сил, судя по всему, иное мнение.

Как бы то ни было, в нынешних условиях строительство такого катера с нуля — это весьма нетривиальная задача, справиться с которой без внешней поддержки Украина вряд ли сможет. Однако британцы не хотят помогать нам строить «Грозу», у них свое предложение, от которого почему-то отмахиваются генералы и адмиралы.

Еще один важный момент — вооружение. Руководство Генштаба и ВМСУ продолжают настаивать на том, чтобы катера были оснащены отечественными противокорабельными ракетами «Нептун». Однако морского варианта этой ПКР нет и не появится в ближайшие годы: мало того, что сама разработка требует времени, так еще и денег на нее не выделяли и пока не собираются.

«На корабль надо устанавливать уже готовую ракету, где решены все вопросы с ее обслуживанием, а главное – с целеуказанием, — рассказывает наш собеседник. – Система наведения ракет морского базирования отличается от наземных комплексов, поэтому для принятия морского варианта потребуются многочисленные испытания и доводки. Никто не говорит, что мы не сделаем этого, но нам нужно время, и не один год, возможно, больше пяти лет. В общем, для успешного завершения проекта ракетного катера нужна готовая ракета и готовый катер, но ни того, ни другого у нас нет».

Между тем подданные королевы Елизаветы II готовы поставить Украине первые катера уже через год после подписания контракта, причем с готовой ракетой, которую мы сами выберем. Шесть из восьми кораблей должны строиться в нашей стране.

Сейчас есть несколько вариантов ракет иностранного производства, которые можно поставить на британские катера.

Ну и last but not least. Выбрав Великобританию в качестве главного партнера ВМСУ, Украина получает мощнейшего союзника, ведущего самостоятельную политику и готового оказывать нам всестороннюю помощь, не только военную. Отказываться от этого — безумие. Впрочем, не исключено, что у людей, стоящих во главе государства и флота, совсем другие мотивы.

Автор — Сергей Смоленцев