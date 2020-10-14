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Дочь Михаила Ефремова попросила называть ее мужским именем, а ее страницу в твиттере заблокировали

Сегодня дочь отбывающего наказание в тюрьме за вину в смертельном ДТП Михаила Ефремова отмечает свой день рождения — Анне-Марии, рожденной в браке актера с Ксенией Качаловой, исполняется 20 лет. По этому случаю девушка, которая уже неоднократно высказывалась о своей небинарности, сменила свой ник в соцсетях. Теперь Анна-Мария ведет свои страницы в интернете от мужского имени Аэм Тиллмари.

Мое настоящее имя — Аэм Тиллмари. Я поэт, музыкант, активист и блогер,

— такая запись появилась в твиттере Ефремовой.

Анна-Мария Ефремова 

Анна-Мария ЕфремоваВскоре после этого страницу заблокировали. Девушка предположила, что доступ к ее странице был прекращен из-за ее агрессивных высказываний в адрес президента РФ Владимира Путина и стражей правопорядка.

Напомним, что ранее в программе «Секрет на миллион» Анна-Мария Ефремова уже рассказывала о своем отношении к гендеру и признавалась, что часто говорит о себе в мужском роде:

Мне не нравится принадлежать к какому-то гендеру, и уже давно есть термин для таких людей — небинарные персоны. Я периодически говорю о себе в мужском роде, периодически в женском. Есть не только мужское и женское, но и еще около пяти вариаций, которые встречаются гораздо чаще, чем вы думаете.

Анна-Мария Ефремова 

Дочь Ефремова и Качалиной также рассказала, что у нее есть любимая девушка, и призналась, что однажды она хотела бы зарегистрировать с ней брак. Анна-Мария утверждает, что звездный отец знает о ее отношениях и не осуждает ее за выбор партнера. При этом каминг-аут перед ним она сделала еще в 2011 году.

Мы сидели в машине, я типа такой: «Пап, я, кажется, того, девочек люблю». Отец некоторое время так задумчиво посмотрел в руль, машины тронулись, и он такой: «Ну, я тоже». Судя по количеству жен, он действительно любит девушек,

— вспомнила Анна-Мария этот момент в интервью на YouTube-канале «Между нами».

Михаил Ефремов с дочерью Анной-Марией 

Михаил Ефремов с дочерью Анной-Марией

Анна-Мария Ефремова со своей возлюбленной


Напомним, что дочь Ефремова очень эмоционально реагировала на оскорбления интернет-пользователей в свой адрес и в адрес своего отца после того, как он стал виновником ДТП в центре столицы, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Девушка утверждает, что ей даже пришлось обратиться за помощью к психотерапевту, который помог ей привести нервы в порядок. Ранее Анна-Мария сравнила себя с сыном президента Беларуси Александра Лукашенко Николаем (он тоже получал много оскорблений и угроз после скандальных выборов в стране) и напомнила, что дети не несут ответственности за поступки своих родителей.

Анна-Мария Ефремова

14 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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