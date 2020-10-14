«Для нее это было унизительно» — о сцене изнасилования героини Эмилии Кларк в «Игре престолов»

Сериал «Игра престолов» изобилует постельными сценами и кадрами жестокости: фэнтезийную сагу не раз критиковали за большое количество секса и крови. Впрочем, и сами актеры не испытывали огромного удовольствия от съемок этих эпизодов. Так, Николай Костер-Вальдау, исполнивший в сериале роль Джейме Ланнистера, рассказал, что для его коллеги Эмилии Кларк, сыгравшей Дейенерис Таргариен, было очень непросто сниматься в сцене изнасилования в пилотном эпизоде сериала.

Для Эмилии играть эту роль в первой серии было действительно тяжело и унизительно, потому что то, через что проходит ее героиня, ужасно. Ее продали парню, который насилует ее, и пройти через это очень непросто, верно?

— сказал актер в интервью The Times of London.

Изнасилование произошло в первую брачную ночь Дейенерис и ее мужа кхала Дрого, которого сыграл Джейсон Момоа, и до сих пор этот эпизод вызывает споры у зрителей и поклонников саги. Дело в том, что Джордж Мартин, по роману которого и был снят сериал, в своей книге описал это сцену как любовную, где все происходило по взаимному согласию. Но в сериале это было показано иначе.

Костер-Вальдау также отметил, что у некоторых женских персонажей в сериале есть много общего: пройдя через насилие, они в итоге пришли к власти. Как, к примеру, его экранная сестра Серсея Ланнистер, которую сыграла Лина Хиди.

Серсея никогда не считалась равной своему брату только из-за пола. Но потом она поднялась на самый верх. Можно утверждать, что эти две женщины стали такими из-за ужасных условий, в которых они росли,

— отметил актер.

Лина Хиди в сериале «Игра престолов»

Сам Джордж Мартин, к слову, был недоволен, что шоураннеры сериала Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс изменили формат сексуальной сцены с участием Дейенерис и кхала Дрого. По его мнению, это сделало пилотную серию хуже.

Эмилия Кларк и Джейсон Момоа в сериале «Игра престолов»