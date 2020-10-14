Билли Айлиш шокировала слегка оголенной грудью

Американская сингерша Билли Айлиш (Billie Eilish) знакома практически каждому. Те, кто хоть раз слушал ее песни, наверное, знают о главном жизненном принципе знаменитости: носить мешковатые и объемные вещи для того, чтобы никто не мог оценивать ее по внешности, ведь певицу должны любить только за талант, а не за округлые формы.

Мудрая не по годам Айлиш всегда придерживалась своего правила при появлении на концертах, звездных ивентах и даже в сети. Но ловким папарацци удалось сделать снимки девушки в более открытом наряде: обычная майка с глубоким декольте и шорты выше колен. Казалось бы, ничего удивительного, но увидеть Билли не в одежде оверсайз — это уже чудо для фанбазы.

После публикаций данных фото Билли начали оскорблять в сети, унижая ее за те или иные недостатки.

«И где превосходство твоей физической формы, ты крутая напыщенная звезда?» — гневно писали комментаторы.

Странно, ведь она никогда не заявляла о том, что идеальна, откуда появился гнев публики? Этим же вопросом задались и поклонники артистки. Буря негодования агрессивных пользователей сети заставила их встать на защиту Айлиш и заявить, что отныне критиковать ее разрешено только тем, кто докажет большим количеством снимков, что он идеален.