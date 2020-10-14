«  
  »

Азербайджанские военные бросили в бой захваченные в Карабахе танки

Азербайджанские военные захватили принадлежавшую армии непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) бронетехнику, перекрасили ее и снова бросили в бой. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По данным канала, в частности, речь идет о танках Т-72, а также БМП-2, которые оказались в руках Вооруженных сил Азербайджана. На появившихся в сети кадрах видно, что азербайджанские военные перекрасили машины в другой цвет и замазали краской нанесенный на них флаг НКР. После этого техника снова была задействована в сражениях, но уже на стороне Баку.

В начале октября Минобороны Азербайджана отчиталось об уничтожении десяти армянских танков и другой военной техники. По информации азербайджанской стороны, помимо танков были уничтожены шесть гаубиц Д-20, самоходная артиллерийская установка «Акация» и до 30 единиц автомобильной техники.

14 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  