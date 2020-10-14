Армия США получила первый вертолет Black Hawk со «стеклянной» кабиной

Армия США приняла на вооружение первый многоцелевой вертолет UH-60V Black Hawk. Как пишет Flightglobal, по заказу военных до этой версии была модернизирована машина UH-60L. Модернизированный вертолет вошел в состав армейской авиации на базе в Корпус-Кристи в Техасе.

Версия UH-60V представляет собой модернизированный вариант устаревшего UH-60L. Главным отличием модернизированной версии являются полностью цифровая кабина пилотов и управление, унифицированное с современными многоцелевыми вертолетами UH-60M.

Разработка «стеклянной» кабины для вертолета Black Hawk велась на протяжении 2,5 лет. Цифровая кабина пилотов Black Hawk получила четыре контрастных жидкокристаллических дисплея, на два из которых выводится информация о скорости, высоте полета, крене и тангаже, а на остальные два — полетные задания, показания датчиков и любая другая информация, которую выбирают летчики.

Новое оборудование выполнено по модульному принципу с открытой архитектурой. Это означает, что по мере модернизации в состав бортового оборудования могут быть добавлены новые системы. При этом дополнительных доработок не потребуется. Программное обеспечение также выполнено модульным, благодаря чему некоторые новые функции можно добавлять простой установкой дополнительных приложений.

Модернизация до UH-60V позволит американским военным отказаться от раздельной подготовки пилотов, которые сегодня вынуждены отдельно учиться управлению UH-60L и отдельно — UH-60M. Кроме того, оборудование UH-60V совместимо с системой глобальной организации воздушного движения. Ресурс фюзеляжа вертолета увеличен на 10 лет по сравнению с ресурсом UH-60L.