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Впервые за пандемию скончался пациент с повторным заражением коронавирусом

В мире впервые умер человек, который инфицировался COVID-19 дважды. Речь идет о пожилой жительнице Голландии, случай описан ученым Оксфорда (Великобритания).

89-летняя пациентка, информирует BNO, заболела коронавирусом два месяца назад. Затем ее госпитализировали с повторным заражением.

Поскольку у больной было еще заболевание клеток крови и иммунодефицит, коронавирусная инфекция оказалась для нее смертельной. Летальный исход наступил спустя две недели после поступления женщины в клинику.

13 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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