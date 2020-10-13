Disney из-за пандемии сократит 28 тысяч сотрудников Про Илона Маска HBO снимают сериал » Впервые за пандемию скончался пациент с повторным заражением коронавирусом В мире впервые умер человек, который инфицировался COVID-19 дважды. Речь идет о пожилой жительнице Голландии, случай описан ученым Оксфорда (Великобритания). 89-летняя пациентка, информирует BNO, заболела коронавирусом два месяца назад. Затем ее госпитализировали с повторным заражением. Поскольку у больной было еще заболевание клеток крови и иммунодефицит, коронавирусная инфекция оказалась для нее смертельной. Летальный исход наступил спустя две недели после поступления женщины в клинику.

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