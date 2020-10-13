У миллениалов может появиться свой святой — итальянские СМИ » Владелец Tesla сел на свой смартфон и купил апгрейд за несколько тысяч долларов Мужчина заплатил больше четырех тысяч долларов за расширенный пакет функций помощи водителю. В него входят, например, автоматическая смена полосы и автоматическая парковка Владелец Tesla Model 3 из Калифорнии доктор Али Вазири случайно заказал апгрейд для своего автомобиля на несколько тысяч долларов и теперь не может добиться возврата денег. Заказ он сделал по мобильному телефону собственным задом Вазири заказал апгрейд стоимостью $4,2 тысячи через приложение Tesla в конце сентября. Врач предполагает, что это произошло, когда он оставил смартфон в кармане брюк и сел на него «Телефон был у меня в джинсах. Я вынул его и поставил на зарядку в машине. Через минуту мне пришла смска. До этого я никогда ничего не покупал через приложение Tesla», — объяснил Вазири Случаи, когда человек отправляет смски, звонит или случайно делает какое-то действие на смартфоне, находящемся в кармане штанов, получили название butt-dial (буквально, «звонок задом») или pocket dial («звонок карманом») Словосочетание pocket dial в 2015 году включили в Оксфордский словарь Вазири почти сразу связался с техподдержкой Tesla, где ему посоветовали нажать кнопку возврата средств в приложении. Но такой кнопки он там не нашел. Затем ему пришел, по его словам, имейл с расплывчатой информацией о возврате, в котором вновь не было никаких ссылок или кнопок для возврата денег С тех пор в техподдержке компании так и не смогли дать Вазири информацию о том, как он может вернуть свои деньги. Теперь он пытается сделать возврат через свой банк Вазири не первый, с кем происходит подобное. Забавно, что еще одной жертвой случайной покупки апгрейда за несколько тысяч долларов своим задом (или другой частью тела) стал автор бестселлера «Черный лебедь» Нассим Николас Талеб Как напоминает CNBC, Талеб в начале года написал у себя в твиттере, что случайно купил через приложение Tesla апгрейд за $4,3 тысячи При этом в техподдержке Tesla действия Талеба сравнили с покупкой пристройки к дому и попытки потом эту пристройку вернуть, потому что она вам разонравилась «Ваше сравнение не выдерживает никакой критики и не сработало бы даже в начальной школе. Я не ПРОБОВАЛ вашу программу. И я НЕ ПОЛЬЗОВАЛСЯ вашей тупой программой», — написал Талеб в гневном письме в техподдержку. Проблему удалось решить после того, как ей занялся лично Илон Маск (Талебу вернули деньги) Кстати, в остальном Вазири и Талеб довольны своими Tesla Ранее, когда владелец Tesla Стефан Петерсон написал в Твиттере о случайной покупке обновления «Ускорение», которое стоило ему около 2000 долларов, Маск ответил: «Доверься твоей заднице, ха-ха»

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