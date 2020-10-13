Ветеран АТО сжег себя в знак протеста против политики Зеленского — он в тяжелом состоянии

Отец военнослужащей Юлии Микитенко, фронтовик, совершил самосожжение на Майдане из-за политики Зеленского, написала у себя на странице общественная организация «Відсіч».

В ночь с 10 на 11 октября 49-летний боец-фронтовик ООС Николай Никитенко, надев мундир с боевыми наградами, совершил самосожжение на Майдане Независимости в знак протеста против политики президента Владимира Зеленского. О причинах своего поступка он рассказал в сообщении в Фейсбуке. Как отмечает Еспрессо, неизвестный совершил самоподжог в 3:30 ночи. Случайные прохожие пытались потушить пламя. Обгоревшего мужчину госпитализировали в больницу с почти 90% ожогов тела.

По информации его дочери, также Юлии Микитенко, в настоящее время ее отец жив, однако шансы выжить — минимальны. С последних сообщений Николая Никитенко в Фейсбуке можно понять, что он недоволен политикой Владимира Зеленского в отношении воинов, которые сейчас защищают Украину от агрессора. Родные Николая также это подтверждают. Кроме того, в соцсети он призвал всех выходить на протест по Украине, как это было 24 августа на День Независимости.

Между тем отдельные онлайнресурсы распространяют ложную информацию, что якобы Николай Микитенко совершил попытку самоубийства из-за неудачной любви. Медиаресурсы ссылаются на закрытый Телеграмканал MDK Private. Отметим, что российские сообщества MDK ранее неоднократно распространяли ложную и антиукраинской информацию.

В 2014 году Николай Никитенко участвовал в боях под Славянском в составе добровольческого батальона Национальной гвардии Украины им. Сергея Кульчицкого. Во время эвакуации сбитого вертолета на Карачуне он получил ранения, имеет группу инвалидности. После лечения служил в различных боевых подразделениях в зоне ООС.

Николай Никитенко — герой Украины, который не смог смириться со страшной несправедливостью и ужасной политикой власти Владимира Зеленского в сфере обороны Украины от врага. Мы не имеем права молчать об этом и не имеем права позволить российским ресурсам размывать и нивелировать проблему, толкнула военного на этот отчаянный поступок, пишет «Відсіч».