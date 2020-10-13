Ультраортодоксы Нью-Йорка осадили дом еврея журналиста, который раскрыл данные по их заболеваемости

Полиция защищает дом ультраортодоксального журналиста Якоба Корнблуха после того, как у его порога собралась агрессивная толпа.

Житель Боро-парка и известный консервативный еврейский журналист сообщил о росте показателей заболеваемости в ультраортодоксальной общине. На днях он пострадал на демонстрации против ограничительных мер в Бруклине. Толпа окружила его, когда он делал репортаж. Корнблуха толкали и пытались ударить, в том числе, ногами. Это уже второе нападение на религиозного журналиста, а остальные опасаются вести репортажи с акций с близкого расстояния.

Корнблух критиковал поведение своей общины — пренебрежение масками и многочисленные собрания в синагогах.

Теперь толпа возле его дома кричит «мозер», отступник, который донес властям на еврейскую общину. В древних текстах за такое полагается смертная казнь.

Один из нападавших на Корнблуха был арестован, поэтому, как кажется, журналисту придется трудно среди единоверцев. Для арестованного Хеши Тишлера собирают средства, которые пойдут на оплату залога и адвоката.

Еще один пострадавший журналист попал в больницу после того, как попытался снять на видео беспорядки в Боро-парке — его ударили дорожным конусом.

Новые правила, вступившие в силу в пятницу, охватывают части Бруклина и Квинса. Ограничения призваны не допустить развития эпидемии в других районах города.

https://news.israelinfo.co.il/world/90050