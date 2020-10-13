Ученые впервые обнаружили у людей неожиданные эволюционные изменения

Все больше детей в мире рождается, не имея заложенных в челюсти зубов мудрости — об этом заявляют австралийские ученые, проанализировав данные развития человека за последние 250 лет.

По их словам, за последние два столетия физиология человека менялась быстрее в истории эволюции.

У современных людей, по сравнению с их относительно недавними предками, лицо стало меньше, появилась дополнительная артерия на предплечье, а в ногах — дополнительные кости. Об этом говорится в отчете ученых Университета Flinders в Южной Австралии.

Большинство людей рождаются с зубами мудрости, которые в подростковом возрасте (или позже) начинают выходить наружу. Ученые считают, что эти зубы нужны были людям в древние времена для пережевывания сырой или очень твердой пищи, впрочем теперь они становятся лишними.

Так как лицо становится меньше, для зубов мудрости не остается много места, потому что челюсть уменьшилась, — рассказал доктор Теган Лукас из Университета Флиндерс.

О быстрых эволюционных изменениях свидетельствует также появление дополнительной артерии в предплечье человека, — подчеркивают ученые.

Раньше дети рождались с этой артерией и она быстро исчезала, впрочем теперь, говорится в статье ученых, каждый третий человек имеет эту кровеносный сосуд до конца своей жизни.

В исследовании также говорится, что все больше людей в мире рождается с дополнительной маленькой косточкой позади колена, которая называется фабелла. Ранее считалось, что эту кость человек потерял в ходе эволюции.