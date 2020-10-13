Ученые предупредили о большом похолодании в 2021 году

Следующий год может быть холоднее, чем текущий. Об этом предупредил член-корреспондент Российской Академии наук (РАН) Игорь Мохов.

По его словам, передает РИА «Новости», 2020-й начался в фазе Эль Ниньо. Это колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат. А закончится год в фазе Ла Нинья — это более холодный аналог Эль Ниньо. То есть, уточил Мохов, 2021 год может быть холоднее, чем этот.

Также, по словам ученого, в годы, подобные нынешнему, происходит большее количество экстремальных погодных событий — по сравнению с годами, когда Эль Ниньо и Ла Нинья находятся в нейтральных фазах.

Напомним, этот год побил несколько температурных рекордов. Так, прошедший сентябрь стал самым теплым в России за всю 130-летнюю историю метеорологических наблюдений.

Как рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, температуры в сентябре превышали норму практически на всей территории РФ. По словам эксперта, самые большие аномалии наблюдались на севере Евразии, где температура была 5-6 градусов выше обычной. Аномалия в плюс 4 градуса шла от Новой Земли до Тикси (Северо-Восток Якутии, Север Красноярского края, Таймыр). Весь сентябрь там много раз обновлялись рекорды максимальной температуры. То есть температурную аномалию «обеспечили» северные регионы страны.

На Европейской территории также было очень тепло, но аномалия была меньше. На юго-востоке температура была около нормы, а на западе и севере превышение нормы составило 2-3 градуса.