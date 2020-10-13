У миллениалов может появиться свой святой — итальянские СМИ

Молодежь из поколения «зумеров», воспитанная в католической вере, может надеяться, что у нее появится свой святой — итальянский мальчик Карло Акутис, умерший в возрасте 15 лет.

Акутиса в 2006 году убила лейкемия, пишет BBC News. На выходных он был причислен к лику блаженных, то есть до канонизации остался всего один шаг.

Беатификация прошла в городе Ассизи, где родился почитаемый средневековый святой Франциск Ассизский.

Церемонию провели после того, как церковь подтвердила, что Карло совершил посмертное чудо. По информации Ватикана, в 2013 году он исцелил бразильского подростка, страдавшего от редкого заболевания поджелудочной железы.

Карло Акутиса называли «компьютерным гением», а сейчас предлагают считать его «святым покровителем интернета».