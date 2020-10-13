 
  »

У Криштиану Роналду тяжелая форма коронавируса

У известного футболиста Криштиану Роналду обнаружили коронавирус и он госпитализирован!

Об этом сообщает сайт Федерации футбола Португалии.

«Криштиану Роналду был отстранен от работы в Национальной сборной после положительного теста на COVID-19», — говорится в сообщении.

В Федерации футбола Португалии отметили, что футболист чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции, заболевание проходит без симптомов. Футболист не примет участия в матче против сборной Швеции, который должен состояться в среду 14 октября.

После положительного теста Роналду остальные игроки сделали новые тесты утром 13 октября, однако пока больше ни у кого коронавируса не обнаружили.

13 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  