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Тихановская объявила Лукашенко ультиматум и дала ему 13 дней на то, чтобы уйти — затем будет ответ

Светлана Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко.
«У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования:

1. Лукашенко должен объявить об уходе.

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.

3. Все политзаключенные должны быть освобождены».

«Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия», — добавила Тихановская.

13 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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