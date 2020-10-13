Тарзан попал в реанимацию

Ведущая Ксения Собчак сообщила, что Сергей Глушко попал в реанимацию с нервным перенапряжением после выхода шоу Андрея Малахова. Ранее телеведущий обещал жене артиста Наташе Королевой не освещать их семейный скандал, но не сдержал слова. При этом 19-летний сын пары Архип отреагировал на измену отца спокойно и попросил родителей «не париться».



Актер и стриптизер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, попал в реанимацию из-за эмоционального перенапряжения. Самочувствие 50-летнего артиста ухудшилось на фоне громкого скандала вокруг его отношений с женой Наташей Королевой. Одним из виновников госпитализации Тарзана стал Андрей Малахов, посвятивший его измене один из последних выпусков «Прямого эфира». Об этом сообщила Ксения Собчак в своем шоу на YouTube.

Перед началом второй части выпуска «Осторожно, Собчак!» с подзаголовком «Первое интервью Наташи Королевой и Тарзана после измены» на экране появились фотографии Глушко, лежащего на больничной кровати в медицинской маске. В подписи к снимкам указано, что они были сделаны Королевой.

«Пока готовилась вторая серия программы, Андрей Малахов успел выпустить шоу «Осторожно, Тарзан!». Сам Сергей Глушков на этом фоне попал в реанимацию и несколько дней провел в больнице — сдали нервы, — говорится в текстовом сообщении в начале передачи.

— Дорогой Андрей Малахов! Хорошим людям контента не жалко. Мы работаем, чтобы вы отдыхали».

После обращения к телеведущему создательница шоу показала видео, на котором Глушко стыдит сплетников в песне под гитару.

«Как вам не стыдно, уберите лапы, // Не смейте лгать и верить тем, кто лгал // И тихо встаньте и снимите шляпы // Пред тем, кто вас сегодня развлекал», — пропел артист.

Шоу «Прямой эфир» о Тарзане вышло 7 октября. В студию пришла 28-летняя актриса Анастасия Шульженко с намерением доказать, что ее роман с Глушко длился больше года. В ходе передачи показали видео, на котором девушка подкараулила артиста у гримерки, вступила с ним в перепалку и упала на пол. По словам Шульженко, она сильно ударилась головой и вызвала «скорую».

Незадолго до выхода шоу Малахов позвонил Королевой и заверил, что не будет освещать ее семейные проблемы в «Прямом эфире». Артистка оценила жест ведущего и поблагодарила его в Instagram.

«Дружище мой Андрюша Малахов! Спасибо тебе что не предал, спасибо за твою поддержку и понимание, спасибо всей твоей команде, что человеческие ценности в приоритете! Я это очень ценю», — написала Королева.

После выхода шоу источник из окружения семьи сообщил сайту 7days, что певица была потрясена предательством Малахова и намеревается подать на него в суд.

«Наташа в ярости. Она на этого Андрея молилась последние дни, говорила, какой он потрясающий друг, а сейчас Даже не знаю, деньги не пахнут, что сказать Она даже заявила, что хочет подать на него в суд», — сказал друг семьи.

Шоу Малахова об истории Тарзана вышло в среду, а уже в субботу актер устроил на своем участке многолюдную вечеринку. Судя по видеороликам в соцсетях, Глушко оправился от госпитализации и прекрасно себя чувствует. На семейной вечеринке также присутствовал 19-летний сын пары Архип. В беседе с Собчак Королева рассказала, что долго не могла решиться на обсуждение семейных проблем с сыном, но он отреагировал на измену отца на удивление спокойно.

«Он не задавал вопросов. Хотя, конечно, видит, что в доме происходит какая-то заморочка. А однажды все-таки сказал: «Мам, а что вы паритесь? Да ерунда все, расслабьтесь. Вы постарели. Я вспоминаю вас десять лет назад… Тогда вы бы вообще внимания на это не обратили». И вот эта его легкость и снизила градус напряжения всей ситуации… Сын реальный чувак, он говорит: «Слушай, ты же знаешь, что правда — она одна. И мы эту правду своей семьей знаем. Кому-то что-то рассказывать и доказывать смысла нет», — поделилась певица.

По словам Королевой, она не планирует изменять мужу в качестве мести. Также артистка призналась, что помимо Глушко в ее жизни был всего один мужчина — Игорь Николаев. Об этом сообщает «Рамблер».