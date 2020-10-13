Скотланд-Ярд выплатил компенсацию человеку за то, что его зачали в рамках секретной операции

Скотланд-Ярд выплатил солидную компенсацию человеку за то, что его зачали в рамках секретной операции полиции.

Мужику сейчас 26 лет. В своем исковом заявлении он указал, что получил тяжелую психическую травму, когда узнал, что его отец выдавал себя за другого.

Боб Ламберт был кадровым сотрудником полиции, которому в конце 80-х поручили внедриться в ряды ультра-левых, эко-активистов и защитников прав животных.

Что Бобу и удалось. Он взял себе псевдоним Боба Робинсона, превратился в безбашенного революционера и патлатого хиппи с горящим взором. Нарабатывая авторитет и легенду, познакомился с одной анархисткой и зачал сына (возможно в рамках развития легенды).

Спустя два года операция закончилась, Боб получил новое назначение и исчез без следа.

Сын его рос на заветах отца, был таким же пылким и отважным, но вдруг случайно узнал, что он, его папаша и вся их пламенная жизнь — это просто полицейская операция прикрытия.