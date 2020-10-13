Съемки сиквела знаменитого хоррора «Не дыши» подошли к концу

Съемки продолжения «Не дыши», популярного фильма ужасов 2016 года, должны были стартовать в апреле этого года. Но из-за пандемии коронавируса их удалось начать лишь в середине августа в Белграде, Сербия. И, похоже, в настоящий момент они подошли к концу. Звезда фильма Стивен Лэнг опубликовал в Twitter пост:

Я закончил! Великолепная съемка. Спасибо, Белград. Все протоколы охраны труда и техники безопасности соблюдались в точности. Все молодцы!

Сценарий первого фильма написали Феде Альварес и Родо Саягес. Альварес стал режиссером картины. При бюджете менее 10 миллионов долларов она собрала в прокате 157 миллионов. У второй части те же сценаристы, но режиссерское кресло теперь занял Саягес, для которого эта лента станет дебютной.

Первый фильм рассказывал о троице грабителей, которым показалось хорошей идеей ограбить дом слепого. Но оказалось, что в темном доме слепой ориентируется лучше пришельцев, поэтому легкое дельце превратилось в затяжную попытку выжить. Ранее Альварес заявлял, что создатели не хотят снимать второй раз тот же фильм, просто добавив к названию цифру, поэтому ищут нестандартную идею для продолжения. О сюжете новой картины создатели не рассказывают, держа в тайне найденный ими сюжетный поворот.