Про Илона Маска HBO снимают сериал

Над его сценарием работает Даг Джанг («Охотник за разумом», «Банши»), а продюсером выступает Ченнинг Татум.
Мини-сериал HBO будет основан на книге «Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее», которую написала Эшли Вэнс, и расскажет о том, как Илон Маск собрал команду инженеров, которая смогла построить и запустить собственную ракету-носитель — Falcon 1.
Илон Маск не принимает участия в работе над мини-сериалом. Название, дата выхода и актёрский состав шоу пока не называются.
HBO заказал производство шести эпизодов мини-сериала о SpaceX.
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