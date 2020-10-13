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Про Илона Маска HBO снимают сериал

Над его сценарием работает Даг Джанг («Охотник за разумом», «Банши»), а продюсером выступает Ченнинг Татум.

Мини-сериал HBO будет основан на книге «Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее», которую написала Эшли Вэнс, и расскажет о том, как Илон Маск собрал команду инженеров, которая смогла построить и запустить собственную ракету-носитель — Falcon 1.

Илон Маск не принимает участия в работе над мини-сериалом. Название, дата выхода и актёрский состав шоу пока не называются.

HBO заказал производство шести эпизодов мини-сериала о SpaceX.

13 октября, 2020 | Tags: | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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