Пародонтит — как правильно лечить

Веяние нашего времени, это желание иметь отличную «голливудскую» улыбку. По разным причинам у кого-то она присутствует с рождения, а у кого-то нет. Причины могут разные, это верно, а вот уход за зубами не у всех бывает последовательным и потому через некоторое время не только зубы разрушаются во рту, но и десна. Самое распространенное заболевание десен в наше время это пародонтит. При этом необходимо понимать несколько вещей. Первое, это то, что пародонтит приводит и к другим воспалительным процессам. Второе, что пародонтит может быть впоследствии и причиной разрушения зубов. И если вовремя не побеспокоиться о полости рта и уходе за ней, вы очутитесь очень далеко от вожделенной «голливудской» улыбки. А кроме того, иногда бывают моменты, когда пародонтит настолько запущен, что вызывает постоянную боль и сильны дискомфорт.

Что де делать? Как минимум обратиться к профессионалам на https://www.lumident.kiev.ua/lechenie-parodontita , где вашими деснами займутся лучшие специалисты. Не откладывая в долгий ящик, вы сможете достаточно быстро привести свои десна и полость рта в порядок. А главное получить отличные рекомендации ан будущее. с тем, чтобы ен допустить это в будущем.

С чего начать?

Начнем с того, что вы попадете к лучшему специалисту в области лечения пародонтита и пародонтоза. Врач Лебедева Евгения Ивановна проведет консультацию и назначит лучшее лечение из возможных. Вы потратите время с выгодой и колоссальным результатом. Но спешите — чем быстрее вы займетесь здоровьем полости рта, тем меньше проблем и дискомфорта будет у вас в будущем. Почем так — мы сейчас и расскажем.

2. Стадии заболевания

В первую очередь необходимо знать, что в 7 случаях из 10 при пародонтите будут страдать зубы. Возникает налет в виде бляшки и зубного камня в пародонтальном кармане. А это в свою очередь рано или поздно приведет к заболеваниям зубов и их разрушению. Чаще всего на первом этапе люди не обращают внимание на дискомфорт во рту и состояние зубов и десен оказывается совершенно запущенным. Обращаются уже с зубными камнями к стоматологу. Поэтому заведите за правило регулярно посещать стоматолога с профилактическими целями.

Вторая стадия пародонтита может быть выявлена вами же визуально. Просто подойдите к зеркалу и рассмотрите полость своего рта. Если вы увидите, что расстояние между зубами увеличилось, а сами зубы удлинились за счет обнажения их корней, если у вас кровоточивость десен и периодически привкус металла во рту, то не стоит откладывать. Просто немедленно обращайтесь к врачу и начинайте лечение, иначе вы можете потерять свои зубы.

Третья стадия уже может характеризоваться постоянным отеком десен, выделением гноя и сукровицы, постоянной болью. И — что самое ужасное — ваши зубы шатаются и могут выпадать! Но и здесь все можно вернуть вспять — просто начните курс лечения у хорошего врача, который имеет большой опыт в данной области. Через некоторое время, если следовать всем рекомендациям и пройти курс лечения, вы получите «голливудскую» улыбку назад.

3. Ваше решение

Лечение пародонтита может и должно быть комплексным, а потому никогда не занимайтесь самолечением, если вы не врач. Помните, что возбудители и причины этого заболевания могут быть разными, а значит сначала детальная диагностика, и только потом курс лечения и только у врача-стоматолога.

Мы надеемся, что ваши зубки будут в идеале, и вы сможете порадовать всех своей прекрасной улыбкой на вечеринке.