«Он тиран» — Мария Колесникова отказалась от встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ

Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова отказалась от встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. Об этом рассказал ее адвокат Александр Пыльченко в интервью «Эху Москвы».

Колесникова с 9 сентября находится под арестом в СИЗО в Жодино в статусе обвиняемой по уголовной статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны. Она останется под стражей до ноября, суд в Минске окончательно отклонил все ее жалобы на арест. ​

По словам Пыльченко, в пятницу, 9 октября, к Колесниковой пришли двое мужчин, которые не представились и отказались сообщить, куда собираются ее отвезти.

«Мария такая креативная девушка, видно, их немножко напугала. Сказала: ну чего сейчас общаться, полтора месяца назад мы предлагали все это остановить, сейчас все в тюрьме или выдворены из страны. К тому же вы не представились, хватит, меня уже повозили по Беларуси около полутора суток, и я не знала, где нахожусь. Вот когда представятся люди, скажут, кто они и куда везут, чтобы я не боялась ехать. Сейчас, сказала, в Жодино в изоляторе ей спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми», – рассказал Пыльченко.

Кроме того, по словам адвоката, когда ей задали вопрос, как она видит свое будущее, Колесникова сказала, что видит по-разному: либо пять лет заключения – до новых выборов, либо полтора года – потому что так в Беларуси сидят политзаключенные, либо все изменится в любую секунду.

О встрече в СИЗО КГБ Александра Лукашенко с политзаключенными рассказал TUT.BY адвокат Сергея Тихановского Виктор Мацкевич. Со слов его подзащитного стало известно, что позвонить Светлане Тихановской позволил сам Лукашенко. Телефонный разговор со Светланой состоялся в присутствии охраны.

Со слов Сергея Тихановского, для встречи в СИЗО КГБ его ранним утро вывезли из СИЗО Жодино в сопровождении людей в масках. На столе в небольшом зале в здании КГБ стояли таблички с именами заключенных: Бабарико, Знак, Салей, Шкляров и другие, всего 12 человек. Для всех них это мероприятие стало неожиданностью.

«Вошел Лукашенко и начал жать всем руки. Сергей избегает рукопожатий, опасается коронавируса. Он не хотел также, чтобы его снимали на камеру для ТВ. Потом на протяжении пяти часов была беседа с Лукашенко, где в основном говорил он сам. Тихановский все же пытался довести свою позицию, что он находится под стражей по необоснованным обвинениям, и, пользуясь присутствием пресс-секретаря, возмутиться тем, что госСМИ распространяют о нем недостоверную информацию про то, что он работает на РФ, на Запад, про его знакомство со Шкляровым», – рассказал Мацкевич.

По его словам, на встрече с Лукашенко Тихановскому дали понять, что его выпустят из-под стражи нескоро.