Нефть внезапно начала обвал

Нефть резко подешевела на торгах в понедельник, сдав почти половину показанного на прошлой неделе роста, на новостях из Ливии, где возобновилась добыча на крупнейшем месторождении страны.Национальная нефтяная компания (NOC) объявила, что снимает режим форс-мажора с гигантского месторождения Эш-Шарара, которое более 9 месяцев блокировал поддерживаемый Россией маршал Халифа Хафтар.

После ввода в Ливию турецких войск силы Хафтара оказались разгромлены, отброшены от столицы и были вынуждены снять блокаду с нефтяных портов, из-за которой крупнейший экспортер нефти в Африке был вырезан с мирового рынка.

Добыча в Ливии с ничтожных 40 тысяч баррелей в сутки летом уже выросла до 300 тысяч. Как рассказали Bloomberg источники, знакомые с планами NOC, после запуска Эш-Шарары в течение недели производство будет увеличено вдвое — до 600 тысяч баррелей в день.

Следом начнет другое крупное месторождение El Feel мощностью 70 тысяч баррелей в сутки. Оно полагается на электроэнергию, которая поступает от соседа-гиганта.

«Ливийская добыча растет очень быстро, добавляя баррели, которые сейчас никому не нужны», — отмечает Боб Йогер, глава фьючерсной торговли Mizuho Securities.

На 19.24 декабрьские фьючерсы на Brent дешевеют на 2,6%, до 41,71 доллара за баррель, а ранее в ходе сессии падение достигало 3,5%.

Американская нефть WTI вновь торгуется ниже 40: контракты с поставкой в декабре заключаются на бирже NYMEX по 39,45 доллара за бочку, теряя в цене 3%.

Заряд бодрости, полученный рынком на прошлой неделе, выдохся без остатка. Забастовка норвежских нефтяников, угрожавших остановить добычу в объеме 900 тысяч баррелей в сутки, прекратилась, а в Мексиканском заливе возобновили работу буровые платформы, остановленные на время урагана «Дельта».

Добыча нефти в заливе возобновится быстрее, чем вернутся к работе НПЗ на материке: этот временной лаг породит избыток нефти на юге США, который будет давить на цены, говорит Йогер.

Это добавляет инвесторам «обеспокоенности относительно высоких поставок при все еще сниженном спросе», констатирует глава Sun Global Investments Михир Кападиа.

«Впрочем, сезон ураганов еще не закончен, и в ближайшие недели вероятны новые перебои с приостановкой добычи», — говорит Кападиа.