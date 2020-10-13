Названа дата выхода смартфона Huawei на собственной операционной системе

Анонс нового флагмана Huawei состоится 22 октября. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на материалы компании в соцсетях.

В Twitter-аккаунте Huawei Mobile сообщается, что серия флагманских смартфонов Mate 40 будет представлена на онлайн-мероприятии, запланированном на 22 октября в 15:00 по Москве. «Грядет невиданная сила», — уточняется в публикации компании. Журналисты предположили, что очередной флагман окажется последним, который будет базироваться на процессорах Kirin. Это связано с экономическим давлением со стороны США.

Официально характеристики будущего устройства не называются. Однако инсайдеры рассказали, что новая линейка будет включать в себя базовый девайс Mate 40 с 6,5-дюймовым экраном и его улучшенную версию Mate 40 Pro с дисплеем диагональю 6,7 дюйма. Флагманы оценят в диапазоне от 1200 до 1300 евро. Ожидается, что смартфоны будут работать на платформе Android, однако затем на аппаратах развернут собственную операционную систему Huawei. Точная дата, когда состоится переход на новую ОС, не сообщается.