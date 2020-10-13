Мужчина развел дома 20 питонов, 585 крыс, 46 кроликов и попал в тюрму

Жителю американского города Холладей, штат Юта, выдвинули около двадцати обвинений за нелегальное хранение дома экзотических животных. Об этом сообщает ABC4.

Согласно судебным материалам, 64-летний Мартин Боун (Martin Bone) развел дома 20 темных тигровых питонов, 585 крыс и около 46 кроликов. Нарушителя арестовали в пятницу, 9 октября. «С нами была служба контроля за животными и ветеринары. Всех изъятых животных обследовали, в том числе змей, крыс и кроликов», — отметил детектив Кен Хансен (Ken Hansen).

В полиции рассказали, что питоны свободно перемещались по дому, в то время как крысы и кролики находились в клетках, установленных во дворе. Боуна вычислили, когда он попытался продать детеныша темного тигрового питона через Facebook и наткнулся на офицера полиции под прикрытием.

Полиция и служба по контролю за животными округа Солт-Лейк выяснили, что обвиняемый не получал разрешение на владение змеями с 2017 года. «В 2014 году меня впервые уведомили, что я должен следовать правилам, прописанным в разрешении. Поскольку с 2017 года я не получал никаких уведомлений, то решил, что мое разрешение еще не просрочено», — объяснил Боун. Патрульные отметили, что десять конфискованных змей были длиннее трех метров.

Помимо животных в доме Боуна обнаружили два ящика с наркотиками, пистолет и две тысячи долларов наличными. Обвиняемого выпустили под залог до вынесения приговора.